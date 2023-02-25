歡迎港傳媒高層參訪團 廣東省委書記黃坤明 感謝長期支持大灣區發展

■星島新聞集團行政總裁兼社長蔡晋（左）發言指出，星島過去三年一直在積極籌劃大灣區發展，未來會更多的接觸廣東、接觸大灣區。

昨日上午，廣東省委書記黃坤明在廣州會見來粵參觀交流的香港傳媒高層人士大灣區參訪團。黃坤明代表省委、省政府對參訪團一行表示歡迎，對香港傳媒界長期以來給予粵港澳大灣區建設和廣東經濟社會發展的關注支持表示感謝。黃坤明表示，建設粵港澳大灣區，是習近平總書記親自謀劃、親自推動的重大國家戰略。自《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發佈實施以來，在總書記、黨中央堅強領導下，粵港澳三地齊心協力，加快推動基礎設施硬聯通和規則機制軟聯通，共同推動大灣區建設結出豐碩成果、展現光明前景。香港主流傳媒機構的朋友們來廣東交流考察，充份體現對深化粵港全方位交流合作、以良好輿論環境助推粵港澳大灣區建設的熱切期待和責任擔當。習近平親自謀劃大灣區建設黃坤明說，廣東將認真貫徹落實黨的二十大精神，堅持以高質量發展為牽引高水平推進現代化建設，把謀劃推進新階段粵港澳大灣區建設作為重點任務抓實抓好，着力建設好橫琴、前海、南沙等重大合作平台，打造國際化市場化法治化營商環境，攜手港澳各展所長、優勢疊加，進一步挖掘釋放大灣區發展的巨大潛力。這些生動實踐將為粵港澳三地主流媒體開展新聞宣傳提供更加豐富的素材、更為廣闊的舞台。希望香港傳媒界的朋友繼續關心關注廣東發展，多提寶貴意見建議，加強與廣東媒體的溝通協作，大力宣傳粵港澳大灣區建設的重大部署和工作進展，真實反映大灣區給三地群眾特別是年輕人創新創業帶來的實實在在好處，引導廣大香港同胞特別是香港青年投身大灣區建設；同時積極面向國際社會加強宣介推廣，以全面、真實、立體的報道，向全世界展示大灣區良好形象和發展前景。香港中聯辦副主任盧新寧介紹參訪團成員以及廣東之行的主要安排。她表示，期待以此次訪問為契機，進一步增進粵港傳媒界相互了解，在採編資源共用、渠道共享、融合創新等方面深化合作，推動兩地媒體交流實現雙向奔赴、加速升溫，合力講好中國故事、大灣區故事、廣東故事。中聯辦將努力發揮積極作用，以更大力度推動粵港各層次各領域交流合作。會面期間有5名代表發言，星島新聞集團行政總裁兼社長蔡晋表示，要說好大灣區故事，說好廣東、說好香港、說好澳門故事，要真情真切落地的說好故事，讓香港市民、香港青年了解、感受大灣區，而報道真實發展，釋放正能量是所需，是香港媒體應該扮演好的角色。他又指，疫情之下，媒體在很多大灣區的發展都受到阻礙，但都在積極部署，星島過去三年一直在積極籌劃大灣區發展，未來會更多的接觸廣東、接觸大灣區，也希望廣東省給予便利，讓媒體可以更好地報道灣區，將大灣區真實的發展情況向全世界傳遞。望港媒朋友續關注廣東發展蔡晋續指，星島在港澳、海外華人圈有較強影響力，美國等地均設有大灣區專版，讓更多海外華人、國際友人了解大灣區，除了媒體領域，希望對經濟貿易、文化交流起到促進作用。同時，希望廣東省給予更多的機會、組織更多的活動讓香港各界到大灣區看看，加深理解、增進認同。參訪團其他成員表示，此行充份感受到粵港澳大灣區建設蓬勃向上的新氣象和廣東高質量發展的勃勃生機，大家倍感振奮和鼓舞，將與廣東同行深化交流合作，為推動粵港合作走向深入、建設人文灣區作出香港傳媒界更大貢獻。據了解，原定安排會面約一個半小時，但會面期間氣氛融洽，會面時間較原定多了一倍。此次參訪團共由18間香港傳媒機構組成，涵蓋報章、雜誌、電台、電視台、網絡媒體等，在為期三天的行程中深入廣州、深圳、東莞等地參觀訪問。