﻿聯合手術燈調查出爐﻿﻿ 6螺絲全斷23支燈安全有問題﻿

聯合醫院手術室日前發生手術燈墜下事故，導致一名麻醉助理受傷。醫管局昨交代初步調查結果，發現有23支手術燈存在潛在風險，全屬同一品牌兼負責保養維修的Getinge。相關手術燈6口固定內套筒螺絲全斷，出現金屬疲勞裂紋，23支手術燈都出現螺絲沒有扭緊，或出現斷紋、「滑牙」情況，相信有人「夾硬」扭入。



醫管局質素及安全總監黃立己表示，檢查公院共471支不同品牌手術燈，及482支醫療用吊燈，大部份手術燈安全，有多23支涉事同品牌的手術燈，螺絲可能存在風險，已停用。其中11支完成維修，另4支會被直接替換。專家顧問林超雄表示，相關手術燈由6口高強度螺絲固定，但螺絲全斷，最少4口斷開的螺絲呈「海灘紋」（見圖），屬金屬疲勞常見的紋路，料因不斷受震動，直至無法抵受外力而斷開，其中一口斷開的螺絲更有鏽蝕現象，相信問題「都好一段時間」。有8間手術室需暫時停用，141名病人的預約手術需改期；局方對承辦商表現非常不滿，保留追究權利，如發現有違規情況，需要時會交由執法部門調查。