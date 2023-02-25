醫管局質素及安全總監黃立己表示，檢查公院共471支不同品牌手術燈，及482支醫療用吊燈，大部份手術燈安全，有多23支涉事同品牌的手術燈，螺絲可能存在風險，已停用。其中11支完成維修，另4支會被直接替換。專家顧問林超雄表示，相關手術燈由6口高強度螺絲固定，但螺絲全斷，最少4口斷開的螺絲呈「海灘紋」（見圖），屬金屬疲勞常見的紋路，料因不斷受震動，直至無法抵受外力而斷開，其中一口斷開的螺絲更有鏽蝕現象，相信問題「都好一段時間」。有8間手術室需暫時停用，141名病人的預約手術需改期；局方對承辦商表現非常不滿，保留追究權利，如發現有違規情況，需要時會交由執法部門調查。
聯合手術燈調查出爐 6螺絲全斷23支燈安全有問題
醫管局質素及安全總監黃立己表示，檢查公院共471支不同品牌手術燈，及482支醫療用吊燈，大部份手術燈安全，有多23支涉事同品牌的手術燈，螺絲可能存在風險，已停用。其中11支完成維修，另4支會被直接替換。專家顧問林超雄表示，相關手術燈由6口高強度螺絲固定，但螺絲全斷，最少4口斷開的螺絲呈「海灘紋」（見圖），屬金屬疲勞常見的紋路，料因不斷受震動，直至無法抵受外力而斷開，其中一口斷開的螺絲更有鏽蝕現象，相信問題「都好一段時間」。有8間手術室需暫時停用，141名病人的預約手術需改期；局方對承辦商表現非常不滿，保留追究權利，如發現有違規情況，需要時會交由執法部門調查。
巨額金錢糾紛 前夫胞兄及父母涉謀殺被捕 恐怖命案 名媛蔡天鳳遭碎屍煲湯
大埔龍尾村發生肢解兇殺案，被時裝界稱為「新星」的28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi），自本周二在大埔科學園附近失蹤，至昨日傍晚，警方在相距11公里處、大美督龍尾村一單位內，發現蔡女已被殺害及遭肢解，...
2023-02-25
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冀助中東減石油依賴 實現互利共贏 中國企業參建杜拜太陽能項目
許多中東國家正積極推動使用綠色能源，中國近年在當地參與發展多個太陽能項目，輸出技術並希望達致互利共贏。其中位於杜拜、全球最大的綜合型太陽能項目，有過半範圍是由中國公司建造及營運，目前仍然在擴建當中。杜...
2023-02-24
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澤連斯基：願與中方會面 中國提12點解烏國危機
俄烏戰事爆發滿一周年，中國發佈政治解決烏克蘭危機的立場文件，提出12點主張，包括尊重各國主權、停火止戰、啟動和談等。烏克蘭總統澤連斯基表示，今年將是勝利的一年，但透露願與中方會面。俄羅斯總統普京強調，...
2023-02-25
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NOVO LAND 2B期示範單位曝光
《財政預算案》調整印花稅，有望刺激中細價樓交投，發展商連環加快推盤應市。其中，新地旗下屯門NOVO LAND 2B期日前開價，折實入場約425萬起，最快下月初開售。發展商於展銷廳現場設有多個示範單位，...
2023-02-25
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港股續挫341點 4日瀉876點
美國上季GDP增長遜預期，美股3大指數隔晚收升，惟人民幣急滑，加上港股重磅股公佈業績後均「見光死」，受科網股、地產股等拖累，恒指收跌341點，報20010點，成交額升至1163億元，4日累跌876點。...
2023-02-25
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關鍵先生VS決定性先生 馬德里打吡和格
基沙文今季每逢士哥，馬德里體育會都能奏捷，該隊教練施蒙尼就稱讚他為關鍵先生；而皇家馬德里翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞亦因為本屆各賽事已累積18球的高效表現，被主帥安察洛堤褒獎為決定性先生。今晚西甲馬德里打吡，...
2023-02-25
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減磅現身直認曾受負評困擾 姜濤努力面對：多謝大家的抨擊
鏡粉等了兩個月的MIRROR完整陣容活動，原定在兩星期前實現，可惜當日活動卻因姜濤身體不適，導致未能成事。昨日鏡粉終於等到MIRROR齊人出席活動，12人分成三隊即場玩不同遊戲。焦點人物姜濤明顯較前瘦...
2023-02-25
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李純恩 - 無「性」不歡｜好好過日子
看到有人在網上出了個帖子說：「性消費沒有欺侮我，我為甚麼要報復性消費？」這句話，明顯是調侃近來常常聽到的那句「報復性消費」，但同時也令人想起今天語言之中的「性」氾濫。粗略數數：「重要性」、「絕對性」、...
2023-02-25
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文家良 捧盃兼封王
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