前家翁情婦落網 涉窩藏蔡前夫 「青紅蘿蔔湯」警撈蔡天鳳頭顱

■蔡女部份遺體失蹤，在村屋內檢獲的「人肉湯」含失蹤人頭。

■蔡母「五姐」不時在抖音分享與蔡女的生活點滴。

■警方到將軍澳華人永遠墳場搜索蔡天鳳殘肢，游繩到墳場儲水池對上山坡草叢。

名媛蔡天鳳遭肢解烹屍案，其頭顱、部份骸骨終被尋回。警方上周五在大埔龍尾村村屋搜獲2煲「人肉湯」，昨天檢查時撈獲蔡女頭顱和部份骸骨，更在湯中找到青紅蘿蔔和肉碎。警方指蔡女失蹤當日登上1部由前夫兄駕駛的7人車，她在車上遇襲，被送往大埔龍尾村村屋時已失知覺。昨早，警方連續第3日到將軍澳華人永遠墳場搜索蔡天鳳的殘肢，探員穿著攀山裝帶同工具，游繩到墳場儲水池對上山坡翻開草叢，但未有發現。至晚上，警方公佈日前在村屋內檢獲的「人肉湯」，竟為「人頭湯」。蔡女車上遇襲失知覺警方稱，為避免破壞證據，探員將2煲湯原封不動運往富山殮房化驗，昨天在死因裁判官授權下，由法醫人員檢查1個高約半米大煲，找到頭顱骨、頭鬚、肋骨、人體組織和青紅蘿蔔，而湯面有大量脂肪裝啫哩物。警方又指，頭顱被硬物擊穿，在右耳後有1個6.5厘米乘5.5厘米的洞口，疑蔡女登上1部7人車時受襲，被送往村屋時已失知覺。至於在細湯煲內則發現少量人骨。有消息指，警方初發現現年28歲的蔡天鳳，於本月21日失蹤當日，在其住所樓下登上由前夫兄長鄺港傑任司機駕駛的7人車，前往大埔科學園接與前夫所生的女兒，當時車上只有2人。其後蔡女前夫鄺港智登上7人車，有人發生爭執，其後7人車駛往大埔龍尾村屋。蔡女頭部被擊破洞口龍尾村村口1個閉路電視鏡頭拍到片段，本月21日下午3時12分2輛白色7人車，1掛中港牌，另1掛本地車牌，一前一後駛到村屋。3時58分，本地車牌7人車駛離村屋。另1張閉路電視截圖拍得1名男子，將1個膠箱放入中港牌7人車，將之運走。消息指，蔡女雖與前夫離異，但負責照顧其1家人生活，2019年出資購買何文田加多利山物業，供前夫1家居住。為了慳稅，由前家翁掛名買樓，購入價7,280萬元。去年底，蔡女打算出售該物業套現，有人反應極大。警方又披露，昨天在尖沙咀1單位拘捕1名47歲中國籍女子，疑她是蔡女前家翁鄺球的情婦，她涉嫌與鄺球一起租用村屋，再租尖沙咀單位，協助窩藏蔡前夫鄺港智，而鄺港智前天在東涌發展碼頭準備搭「大飛」時被警方拘捕。這名情婦在樂場所工作，因而認識鄺球。她被控協助罪犯罪名。警方又落案控告鄺港智謀殺罪，連日已被控告謀殺的鄺球及其子鄺港傑，而前家姑李瑞香遭控告妨礙司法公正，4人今晨在九龍城裁判法院提堂。警方相信所有與案有關者已落網，但會繼續搜查蔡女的手和主要軀幹，為她尋寃得雪。蔡女母親「五姐」不時在抖音分享與蔡女的生活點滴大批網民在五姐抖音帳號留言慰問，有人留言「太殘忍了，一定要為女兒討回公道」，獲「五姐」點讚，疑她透過點讚訴心聲。