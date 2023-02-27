現任翁姑：佢喺冇血緣嘅寶貝女

■蔡女曾資助前夫胞兄買屋。

蔡天鳳（Abby）於2016年再婚，嫁予譚仔米線創辦人之子Chris。譚家對碎屍案沉默數天後，昨天透過蔡生前好友「豹太」開腔，形容「非常非常之痛心」，現任奶奶、老爺大讚Abby是「冇血緣嘅寶貝女」。蔡現任老公Chris指「好開心同感激佢喺我嘅生命出現」。消息指，Chris會與Abby母親共同照顧Abby與前夫所生的2名子女。丈夫承諾照顧死者兒女「豹太」在社交平台發文代譚家轉達訊息，蔡的現任奶奶指Abby「從來都冇架子」、「好尊重我哋兩個，母親節同我生日一定要同我食飯同埋買禮物畀我」，謂「女又係佢新抱又係佢」。現任老爺指，媳婦「係1個好錫朋友嘅人」，亦是「1個好好好盡責嘅媽咪」，透露大家關係「好融洽」，會一同去旅行，大歎媳婦「只是1個冇血緣嘅寶貝女」。蔡現任老公Chris指，「好開心同感激佢（Abby）喺我嘅生命出現，帶咗4個咁得意咁聽話嘅小朋友畀我」。他指，Abby為人善良，樂於助人，「邊個做到佢屋企人同朋友係嗰個人嘅福氣」。據悉，Chris十分悲傷，多次流下男兒淚，承諾「會照顧好所有Abby嘅小朋友」。消息指，Abby多次帶同前夫所生的子女到九龍塘住所過夜，與Chris2子女嬉戲，4名小朋友經常結伴遊迪士尼樂園。Abby亦與前夫家人關係良好，但有人恩將仇報。知情人士指，Abby除購買何文田加多利山豪宅給前夫和家人居住，亦曾資助前夫胞兄鄺港傑買屋，年初聘鄺港傑任其私人司機。鄺港傑的Instagram多次公開自己與Abby合照，標註「#broandsislove」，「#family」，情同兄妹。但知情人士透露，Abby失蹤後，警員曾接觸鄺港傑，他託辭「車Cam壞咗」，沒交出車Cam片。