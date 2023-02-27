■前家翁為前警長，任職期間被控強姦。

■前家姑曾向高院申請破產，亦被頒令破產。

蔡天鳳慘遭肢解碎屍，據悉蔡前夫一家四口的背景複雜，父子二人曾涉刑事案，亦有人破產，有人被銀行追數。據悉，有人一家四口長期依靠女方接濟，過着奢華生活，淪為港版「上流寄生族」。有大律師指，一般而言，如有人以非法手段取得親人之遺產，最終會被剔除出受益人名單，見財化水，甚至要承擔法律責任。Abby的姓鄺前家翁，人稱「球哥」（65歲），為前警長，曾獲警察長期服務獎章。2005年，他駐守旺角警署任警長期間，被一名查案時相識的女子指控強姦，警方將他拘捕，「球哥」被捕後不久離開警隊。而由Abby出資購買的何文田加多利山物業，註冊業主正是球哥，單位在2019年7月以逾7000萬元購入，同年10月付清金額，無按揭紀錄，買賣合約由前家翁簽署，交易文件未見蔡天鳳簽名及紀錄。消息指，Abby為省回稅項，才以前家翁名義買樓。日前擬坐「大飛」着草但落網的姓鄺前夫Alex，有人涉於2014年1月至12月透過「男同志」手機交友應用程式結識「同道中人」，與對方私下交往及親密接觸，博取信任後，游說對方合資購買黃金，訛稱轉手即賺，受害人被帶往一些小型金行購買金飾，藉口離開，取走黃金後去如黃鶴，涉510萬元金飾。據悉，鄺被落案起訴後申請保釋遭拒，後棄保潛逃，多年來一直被通緝。2015年，鄺曾被美國運通銀行入稟追討逾10萬元，翌年再入稟高院追討157萬多元欠債。蔡前大伯鄺X傑Anthony，獲蔡聘為私人司機。據悉，Anthony於2019年因欠債23.8萬元，被花旗銀行入稟追討；而63歲的姓李前家姑，退休人士，於2016年向高院申請破產，翌年被頒令破產。《普通法》保障遺產合法去向有知情人士指，有人一家四口長期靠女方接濟，過着奢華生活，疑有人想奪取豪宅而狠下毒手。大律師陸偉雄指，不便評論個別案情，一般而言，如有人以非法手段奪取遺產，遺囑執行人可根據《普通法》將有關人士剔除出受益人名單，並入稟追回以繼承人名義持有的物業單位。