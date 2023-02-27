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港上周恢復入口倉鼠 潘烈文：抽驗隔離能保安全

2023-02-27 列印
■潘烈文稱，除非倉鼠身上攜帶新變異株，否則不太可能再發生疫情爆發。
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疫情期間政府一度禁止倉鼠進口，隨著社會復常，漁護署稱1月13日起恢復倉鼠、天竺鼠等進口申請，至今批出三宗倉鼠商業進口證。
  據悉，上周開始，本港重新入口倉鼠，牠們抵港後，先隔離檢疫及抽驗，確認對新冠病毒呈陰性才可出售。

港大公共衞生學院教授潘烈文認為，倉鼠相互感染的機會極高，相信當局抽驗後，能減低整批陽性倉鼠流入市面的機會，加上再隔離數日，確保市面出售的倉鼠無傳染性。他強調，除非在倉鼠身上驗出新變異株，否則去年初爆發疫情的情況不太可能發生。
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