中旅社一連4周日開放辦證多間中心排長龍

公民與社會發展科要求高中生至少要到內地考察一次，為便利高中生辦理回鄉證以參與考察團，教育局與中旅證件服務協調後，中旅社昨日起一連4個周日（3月5日、12日、19日）特別開放指定辦證中心，為有需要的師生辦理換領或申請回鄉證手續，昨天中心現人龍。



中五的陳同學昨早與父母一同到上環的證件服務中心辦理續證，陳父指兒子學校暫定4月中出發到內地考察，但預約排期已到4月，照原定安排勢必無法趕及，故提早到場處理。陳同學未知道學校選擇的行程，指學校傾向選擇1天團，他個人認為至少2日行程才可更完整。同樣是中五的葉同學則與父親一同到中心申請回鄉證，二人大概用了1小時就完成手續，葉父指開頭有少許混亂，如混淆了領籌和拍證件相的次序，但整體問題不大。