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強積金錄得6.1%正回報

2023-02-27 列印
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強積金去年累計蝕逾15%，近日呈反彈。積金局主席劉麥嘉軒指，強積金在一月錄得6.1%的正回報，總資產值升至超過1萬1200億元，平均每名計劃成員的強積金資產約為23.9萬元。她鼓勵打工仔積極管理強積金，加強日後退休的生活保障。
  劉又提醒市民，2022/23課稅年度即將結束，打工仔可把握機會盡快開設可扣稅自願性供款帳戶及供款，每年最多節省10200元稅款。
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