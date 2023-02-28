死者好友周英杰 稱蔡母獲愛女報夢

資深大律師清洪契仔、英皇前歌手周英杰（現名清晞誦）是蔡天鳳（Abby）生前好友，談及摯友遇害，他指連日都慰問蔡家及其丈夫Chris；他更透露，Abby證實遇害前，蔡母獲女兒報夢。



周英杰指，蔡母有一晚夢見女兒，指自己在一個有好多狗吠及馬騮的地方，令人聯想起大埔；周指，蔡母從未去過大埔，但她夢醒後曾告知警方，最終成功發現兇案現場，形容「聽完都毛管戙」。他稱，蔡母近日仍有夢見女兒，「佢都希望個女有咩都同佢講。」周又提到蔡天鳳丈夫Chris，指Chris「九龍塘屋企從來冇出現飛蛾，但噚晚出現一隻，仲成晚冇飛走，佢覺得係Abby」。