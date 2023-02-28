周英杰指，蔡母有一晚夢見女兒，指自己在一個有好多狗吠及馬騮的地方，令人聯想起大埔；周指，蔡母從未去過大埔，但她夢醒後曾告知警方，最終成功發現兇案現場，形容「聽完都毛管戙」。他稱，蔡母近日仍有夢見女兒，「佢都希望個女有咩都同佢講。」周又提到蔡天鳳丈夫Chris，指Chris「九龍塘屋企從來冇出現飛蛾，但噚晚出現一隻，仲成晚冇飛走，佢覺得係Abby」。
死者好友周英杰 稱蔡母獲愛女報夢
周英杰指，蔡母有一晚夢見女兒，指自己在一個有好多狗吠及馬騮的地方，令人聯想起大埔；周指，蔡母從未去過大埔，但她夢醒後曾告知警方，最終成功發現兇案現場，形容「聽完都毛管戙」。他稱，蔡母近日仍有夢見女兒，「佢都希望個女有咩都同佢講。」周又提到蔡天鳳丈夫Chris，指Chris「九龍塘屋企從來冇出現飛蛾，但噚晚出現一隻，仲成晚冇飛走，佢覺得係Abby」。
港疫情減退 擬明起撤口罩令
香港人戴口罩防感染新冠病毒，隨着本地疫情減退，最快可以由明天起除罩見人。據了解，政府擬今天宣佈，最快本周三（3月1日）取消口罩令，但公立醫院職員及探訪者仍須戴口罩。各國及區地紛廢除室外口罩令，本港頓成...
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外交部回應不接受美國脅迫 白宮安全顧問：料拜登習近平將對話
氣球事件後，中美關係緊張，2國近日亦就俄烏戰事多次隔空較勁。美國白宮國家安全顧問沙利文昨日預料，美國總統拜登和國家主席習近平不久將會對話。對於拜登和習近平近期通話的可能性，沙利文（見圖）接受媒體訪問透...
2023-02-28
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北韓召開大會商糧食問題
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NOVO LAND收逾6000票周內推售
新盤推售不停步，新地發展的屯門NOVO LAND第2B期，暫收逾6000票，今日將公佈最新銷售部署，料於本周末首輪銷售。由會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO連日收票理想，該盤累收逾5500票，以周...
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澳洲業務勁蝕53億 中電去年少賺89%
受澳洲業務去年勁蝕52.7億元，以及減持Apraava Energy相關會計拖累，中電控股（002）去年全年純利大跌89.1%，至9.24億元，每股盈利0.37元，第四期中期息維持派1.21元。期內香...
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6年首冠 費Sir欣慰 紅魔重現輝煌
曼聯在周日英格蘭聯賽盃決賽2:0擊敗紐卡素，取得近6年來首個冠軍，亦是自功勳領隊費格遜退休10年以來第3冠。對比6年前摩連奴領軍取得雙冠王時，這支紅魔踢得更有侵略性，成績亦更穩定，是後費爵爺年代最強，...
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《鯨》班頓費沙喊住攞影帝 楊紫瓊成首位 SAG亞裔影后 台上激動爆粗
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辛正兒 - 背靠內地 港力爭中東商機｜社論
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- 林國誠 - 癸卯年加强讀書考試運氣｜五里山
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何澤堯奪金締造經典\
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