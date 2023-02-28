李克強接見「港產」數學家丘成桐

國務院總理李克強上周五在中南海紫光閣，會見「港產」國際著名數學家丘成桐。李克強表示，科技創新和發展均需基礎科學的重要支撐，數學就是科學的基礎，認為要強化基礎科學研究，需營造盡展其才的環境，加強國際交流合作。



74歲的丘成桐在香港長大，去年從美國哈佛大學退休，受聘北京清華大學任講席教授，是世界首位獲國際數學界最高榮譽菲爾茲獎的華人。

