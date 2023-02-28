陳茂波：樓市不撤辣

《財政預算案》下調從價印花稅，但仍堅拒「撤辣」。財政司司長陳茂波解釋，調整從價印花稅的稅階，是為了減輕首置置業人士的負擔。去年本港樓價累計跌逾15%，但由於是自高位回落，目前樓價水平仍然高企，故毋須「撤辣」。他指出，每年樓市發展平穩，2013年至2020年每年平均有6萬宗樓宇買賣成交，由於經濟逐步向好，相信樓市正在企穩。

全面通關後料消費明顯反彈



另外，今年整體環境會較去年好，因為全面通關後可帶動改善服務輸出，料今年消費會有明顯反彈。