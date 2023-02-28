■許廷鏗試玩5G手機夾公仔機，一擊即中。

SmarTone繼推出Samsung Galaxy S23系列「雙SIM報喜、半價出機」上台優惠後，上周六更舉辦SmarTone Plus會員專享體驗活動，非常熱鬧。SmarTone一直重視客戶體驗。是次適逢推出新上台優惠，邀請了一眾特選SmarTone Plus會員到觀塘APM分店，率先零距離體驗Samsung Galaxy S23系列手機。當日不但有網紅陳明曦擔任司儀，更邀得知名歌手許廷鏗與會員體驗新手機功能，以及利用SmarTone快、穩、順5G網絡大玩夾公仔機遊戲，贏取禮物。活動更預備了精緻茶點及禮品。會員即場購買Galaxy S23系列手機更享相當於高達800 Point Dollar的The Point積分，可於新鴻基地產旗下指定商場當現金消費。活動安排豐富，大家都玩得樂而忘返。半價出機上台優惠SmarTone推出「雙SIM報喜、半價出機」上台優惠。新客戶只須選用指定的5G「多SIM共享」月費計劃，便可以半價選購Samsung Galaxy S23系列手機一部。以Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB為例，原價為10,698港元，選用指定5G月費計劃機價只需5,349港元。至於選用5G「個人獨享」月費計劃的客戶，亦可享高達2,500港元的機價折扣。成為SmarTone Plus會員享獨家禮遇SmarTone Plus是SmarTone至優越的會員計劃，上台即晉身為會員。特設不同會籍，讓會員尊享各種禮遇，包括生日禮遇、指定商場免費泊車優惠、消閒餐飲優惠、獨家體驗活動及免費流動充電器外借服務等。詳情請瀏覽官網：https://smartoneplus.s-rewards.hk/