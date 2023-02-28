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運輸署國際行車證申請 需時最少7天

2023-02-28 列印
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運輸署今日起調整國際通行許可證（內地/澳門跨境車輛）的處理時間，如申請資料齊備，預計需最少7個工作天發出許可證。

署方表示，自香港與內地全面通關後，申請封閉道路通行許可證的個案顯著增加，由1月每日平均300宗，增加至現時每日800宗，尚待處理的申請約6000宗，已調配人手及資源，加快審批本地跨境車輛的封閉道路通行許可證，以方便本港居民來往內地及澳門。
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