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﻿城大實驗室化學事故　2學生送院治理﻿

2023-02-28 列印
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城市大學一個實驗室昨午發生事故，載有化學液體的玻璃樽爆裂，化學液濺出，令1男1女學生濺傷面及手臂，需送院治理（見圖）。

警方昨午接獲報案，指城市大學綠區學術樓，2樓的生物及化學實驗室發生爆炸。消防員及警方到場調查，證實沒有爆炸，亦無氣體洩漏。學生做實驗時，載有化學液體的玻璃樽突爆裂，化學液體濺出，彈到1男1女學生，2人俱面部、頸及手臂遭濺傷紅腫，送往明愛醫院敷治。
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