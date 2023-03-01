2.1萬人違口罩令 罰款逾1億

新冠疫情肆虐本港3年，港府推出口罩令，違者須罰款，警方回覆本報查詢時指，過去兩年多法例施行期間，一共向無戴口罩者發出逾2萬1千張定額罰款通知書，估計總罰款額逾1億元。



港府於2020年7月15日實施《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）、即口罩令，同年12月4日將罰金由2000元上調至5000元。根據警方數字，實施至今年2月27日，警方共發出21531張定額罰款通知書，共檢控41人，如統一以5000元計算，涉及罰金高達1億700多萬。