口罩令今起解除 防疫產品大平賣

實施兩年多的口罩令今日終於解除，口罩、快測劑等防疫產品需求大減，不少口罩專門店及藥房都割價促銷，售價低至9元50個口罩、1元10支快測棒。



政府取消口罩令，致不少出售的口罩「大冧價」，其中在深水埗電子特賣城，有店舖以20元50個成人口罩、18元50個小童口罩促銷，有個別口罩售價，更低至9元50個口罩；質素較佳的KF94獨立包裝成人口罩，售價亦只是20元20個。其他防疫產品如快測棒，亦出現「末日價」，低至1元10支。在旺角西洋菜街，有口罩專門店貼出「120元30個，盒裝買2送1」的告示。



港九藥房總商會理事長林偉文表示，相信未來1年不會有太多市民買口罩，口罩價錢現為100元3盒；因藥房已無囤積口罩，取消口罩令無太大損失；快測劑亦已少人買，因上屆政府向市民派每人幾十支。



身兼口罩公司營運總監的旅遊促進會總幹事崔定邦指出，口罩銷量自農曆新年起下跌逾三成，但相信市民對口罩仍有一定需求，會再觀察情況才決定工廠去留，會保留人手維持最基本生產。



時裝設計師鄧達智認為，口罩已成為衣着時尚，不少時裝品牌設計一件服裝時，都會用同一種布料設計適合搭配的口罩，並加上能夠阻隔病菌的物料，好看又實用，相信這股時尚會延續下去。



學童對除口罩或感焦慮 學校家長須循序漸進



有臨牀心理學家認為，不少兒童、青少年已習慣戴口罩生活，一時間毋須強制佩戴，部份人或會焦慮，建議家長及學校要循序漸進，讓他們自行選擇是否佩戴。註冊臨牀心理學家趙思雅表示，3歲以下兒童自出生以來，便習慣戴口罩生活，當毋須強制佩戴，部份小童或會出現焦慮情緒，「有啲小朋友可能成日都唔肯除口罩，或者匿埋唔肯見人」，學校或家長便要讓他們自行決定是否佩戴，「如家長觀察到小朋友有呢啲情緒問題，或驚到唔肯返學，要及早尋求專業心理支援。」



趙又指，部份青年若不戴口罩或有社交恐懼，「佢哋可以試吓IG發多啲唔戴口罩嘅相，慢慢接受自己」。資深臨牀心理學家吳桂生亦指，部份兒童因別人戴口罩，或不理解身邊人的情緒，需時重新學習。