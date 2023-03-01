學生除罩 校方：滿懷欣喜

口罩令今日起全面取消，學生上學也不用佩戴。教育局昨日發出更新《學校健康指引》，指有關安排適用於全港學校，意味學生終可「除罩」上課。另外，中學生每日快測要求即日起取消，但小學、幼稚園和特殊學校學生則仍須每日做快測，暫時維持至3月15日。



資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，撤銷口罩令，令人「滿懷欣喜心情」，學校會讓教職員及學童自行決定是否繼續戴口罩，希望教育局盡快一併取消學生每日回校前快測的要求。張續說，教師長期佩戴口罩，影響與學生之間的活動及溝通，希望學童能盡早適應無口罩的校園生活，從而減少隔膜、改善溝通。市民陳太會繼續戴口罩，因為家中還有很多存貨，而兒子亦繼續戴。