親友到殮房認屍及路祭 丈夫悼蔡天鳳「你好善良」

■家翁家姑譚澤均夫婦等一行十數人，到場路祭。

■眾人到祭壇上香。

譚仔米線創辦人媳婦、名媛蔡天鳳(Abby)遭肢解烹屍案，昨早死者親友包括父母、現任丈夫Chris、家翁家姑譚澤均夫婦等一行十數人，到沙田富山殮房認屍，隨後到大埔龍尾村案發村屋外路祭，各人神情悲傷，蔡母情緒激動，伏在女婿Chris懷中哭泣，大呼「媽媽以後都見你唔到」。Chris上香時說：「妳好善良」，叮囑亡妻「唔好掛住我哋」。Abby的家姑哭說：「啲狼心狗肺，食咗你個心」。「媽媽以後都見你唔到」昨晨9時許，Abby父母、現任丈夫Chris、家翁譚仔「五哥」譚澤均夫婦及死者朋友等一行十數人到富山殮房認屍，並在11時左右離開，登上私家車。據悉，Abby死訊傳出後，父母及阿姨從海南島來港，處理其身後事及助警調查。消息指，Abby屍體經過肢解烹煮後，法醫只讓家屬觀看相對整齊部位，但遮蓋較恐怖部份，避免對家屬造成打擊。眾人認屍後非常悲痛，知情人士透露，眾人「腳都軟晒」，Abby母親需別人攙扶離去。中午時份，Abby親友抵達兇案現場龍尾村村屋之外路祭。儀式由譚家委託六名招魂師殷法青舉行，有道士在場打齋超度。據了解，儀式為招回Abby支離破碎的魂魄，讓她供奉上靈位後出殯，得以安息。死者奶奶：希望拉晒啲衰人約下午1時許，眾人到祭壇上香，Chris叮囑亡妻「一路好走」，又稱「好感激遇到你」。蔡母難忍悲痛，伏在Chris懷中哭叫：「點解呀」、「媽媽個寶貝」、「媽媽以後都見你唔到」。家姑譚太哭道：「好感謝你今生出現，雖然緣份短暫，我們下一世上天堂見」，又指：「你今世嘅善良俾錯咗人喇，傻妹，啲狼心狗肺呀，食咗你個心呀」，叮囑Abby一路好走，「唔好掛住我哋」，稱會好好照顧小朋友。眾人路祭約一小時後離開。蔡天鳳的現任奶奶接受傳媒訪問指，「覺得好心寒，竟然啲衰人喺觀音腳下，做啲咁喪盡天良嘅嘢」；「希望Abby早日得到沉冤得雪啦，拉晒啲衰人，等佢一路好走、安息。」