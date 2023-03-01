台男因「瞓過龍」遭女友用剃刀狂鎅

一對來港遊玩的台灣情侶，為去不了迪士尼發生爭執，演變成血案！太子道西一酒店職員昨凌晨3時許報案指，有住客受傷流血，警員到場發現，該對男女住客手上皆有鎅傷血痕，同被送院治理。警方經調查後，拘捕女住客涉傷人。



消息稱，男傷者28歲，女友則20歲，男友疑因「瞓覺起唔到身」，未能陪伴女友到迪士尼公園遊玩，令兩人陷「冷戰」。

至昨日凌晨，男友睡夢中突感到手臂一陣陣痛，驚醒發現手臂流血，相信是被女友用剃鬚刀鎅傷。