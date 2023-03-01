紅會接龍尾村民求助

蔡天鳳遭肢解案，震撼全城。紅十字會表示，該會近日收到少量龍尾村村民登記，因受到事件困擾，需要尋求支援；亦建議受困擾的市民，若情況持續達兩周，須尋求專業協助。



紅十字會日前主動聯絡龍尾村村代表，提供單張，呼籲感困擾村民聯絡該會求助。該會心理支援服務主管張依勵昨日表示，近日收到小量村民求助。她指出，市民因事件感到不安，尤其在案發現場附近的村民，實屬正常，如果影響睡眠或食欲，就應該想辦法減壓。她建議感到困擾的市民，減少重複接收案件的訊息或報道，亦要特別留意兒童有否因事件感到不安，並作出適當安撫及解釋。



張又呼籲，市民若情緒受困需協助，可以打電話到熱線求助。