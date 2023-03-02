■蔡小姐採取「一戴一露」方式，到人多擠逼地方才戴口罩。

為抵抗新冠病毒，本港實施口罩令逾2年，直至昨天撤銷。市民被強制戴罩959天之後，終於可以自決戴不戴。昨天市面所見，不少市民仍以口罩蔽面，有人稱隱形的病毒仍在周圍，要觀察多一會才考慮除罩。亦有市民採取「中間路線」，外出時「一戴一露」，即乘公共交通工具或人多地方必戴罩，身在露天空間就除罩「唞氣」。口罩令由昨天起不再生效，市民在室外、室內或乘搭公共交通工具時毋須戴口罩。昨日為撤令後的首個工作天，不少市民外出仍然罩不離口。在繁忙時段的港鐵北角站，約八、九成市民在月台、大堂抑或車廂內仍佩戴口罩。在診所工作的周小姐指，再觀察多一個月才決定是否除罩，「人多、現在戴一戴，遲點較安全才不戴，為人為己」。除罩露出面貌的陸先生則表示，戴罩一直是麻煩事，以往強制戴，沒有選擇，現在有選擇就是好事。有市民「猶戴口罩半遮臉」。港鐵乘客蔡小姐採取「一戴一露」方式，在車廂等人多擠逼地方戴口罩，在戶外地方就把口罩「拉低」至下巴或不戴，「搭港鐵車廂會戴，去醫院、老人院嗰啲咪戴。」她認為，市民抱疫情已完結的心態，認為口罩令早應放寬。孔繁毅不建議學童戴口罩從山東來港從商的李先生直言，內地早於去年12月撤令，指香港口罩令取消得太遲。他又稱，自己在公司或交通工具都不再戴口罩，認為每一個人「想戴就戴」，以法律強制人們戴口罩「很無聊」。叙福樓主席及行政總裁黃傑龍說，讓員工自行選擇佩戴口罩與否，以其集團為例，有8成員工表明繼續戴口罩，而公司會為不戴口罩的廚師及傳菜員工提供遮擋飛沫的透明口罩。他指，大家初時或會不適應除下口罩，料「斷日計」都會回復正常，「第一日就會有啲唔慣，覺得唔知想點咁，去到第二日就已經適應不戴罩」。社會關心學童不戴罩會否容易受病毒感染，但港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅不建議學童繼續戴口罩，因為他們在言語學習期間必須看到唇部動作，加上他們一直無接觸過上呼吸道病毒，繼續戴口罩實際只是將所謂的爆發推遲。孔繁毅指，疫情已成過去，應將新冠病毒從「公共衞生緊急狀態」中剔除，同時取消某些地方仍正維持快速檢測的要求。商場出現「解放式消費」告別口罩令，市面復常。K11 MUSEA指，昨天出現「解放式消費」，該商場銷售按年比激增逾1.5倍，人流飆升逾1.2倍。