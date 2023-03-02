竹篙灣退役 卓孝業︰見證「糟糕灣」變「竹大」

隨著口罩令由昨天起全面撤銷，意味本港所有針對新冠疫情的社交距離限制正式退場。曾發揮隔離確診人士和緊密接觸者的竹篙灣社區設施完成「歷史任務」，昨天舉行關閉儀式。保安局副局長卓孝業說，竹篙灣由2020年7月16日投入服務，兩年多來一共接收27萬人入住，見證隔離設施的質素逐步提升，由大家口中的「糟糕灣」變成「竹篙灣大學」。他衷心感謝國家援建設施，以及不同部門不同團隊之間的協作，還有曾入住竹篙灣的市民，形容他們為防疫犧牲了自由。

民安隊預留80人善後



竹篙灣隔離設施由跨部門聯合管理。民安隊總參事梁冠康指，疫情最高峰時期曾投入逾3000名隊員，他們貫徹以人為本、將心比心的態度處理每一次工作。他說，竹篙灣雖然關閉停運，但部份地方仍會處於備用狀態，可以在48小時內重啟，民安隊亦預留約80人善後。



民安隊巴基斯坦裔隊員夏天生說，曾有確診的少數族裔人士擔心齋月的飲食及無人照料而拒絕入住，經他耐心勸說並承諾會提供相應的宗教餐飲後，對方打消顧慮。他亦利用自己的語言優勢，幫助醫護人員與患者溝通，短時間達到高效率。