運輸署展智能斑馬線計劃 閃燈提司機讓路

為抵抗新冠病毒，本港實施口罩令逾2年，直至昨天撤銷。市民被強制戴罩959天之後，終於可以自決戴不戴。昨天市面所見，不少市民仍以口罩蔽面，有人稱隱形的病毒仍在周圍，要觀察多一會才考慮除罩。亦有市民採取「...

2023-03-02