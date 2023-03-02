任睇No.1
  • 19º
  • 70%
  • 2023年3月2日 星期四
熱門： 口罩令蔡天鳳兩會譚仔三哥歐霸

日報新聞 > 港聞

運輸署展智能斑馬線計劃 閃燈提司機讓路

2023-03-02 列印
Previous Next

運輸署於葵青葵聯路近基督教香港信義會葵盛信義學校的斑馬線，展開智能斑馬線試驗計劃，利用安裝在黃波燈上的熱能探測器（見圖），探測駛近斑馬線的車輛，和預備橫過馬路的行人，以調節黃波燈與支柱白燈的亮度和閃動頻率，提醒駕駛者讓路。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd