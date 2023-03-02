公開試學生壓力增 益生菌有助改善情緒

■腸胃不適是情緒出了問題最常見的警號之一。

■很多家長都以為子女常常無精打采，不能集中精神溫習是懶，其實這有可能是情緒出了問題。

■腸道內有足夠的益菌，有助抑制壞菌在腸道內滋長，從而改善腸道微生態。

每年四月至五月舉行的中學文憑試DSE對香港學生可以說是重要人生里程碑，成績好壞影響升學以至將來工作；難怪不少中學生面對這個公開試感到壓力沉重。精神科專科黃璐璐醫生說：「每年都有很多考生有焦慮同抑鬱徵狀，感到壓力，因功課同溫習量都好大，會自我質疑產生負面想法，其實這些可以從生活及飲食習慣去改善。」壓力過大身體出警號有些學生遇上太大壓力會失去動力，甚至身體出現很多不同徵狀，如易感到疲憊，集中力下降從而影響他們的學習進度；更會有失眠及食慾不振的情況，嚴重的話甚至會出現自殘和自殺等行為。黃醫生更指出：「情緒同身體息息相關，處於壓力之下常見腸胃會出現變化如食慾不振、胃氣脹、胃痛，便秘或腹瀉的情況；此外，亦會有肌肉痛、頸痛，有些學生亦會出現呼吸困難感覺，亦會有心悸心跳的感覺，這些都是情緒焦慮引起的身體發出不同的警告信號。」腸道系統是第二個大腦腸道神經系統是一個獨立自主的神經系統，就如我們的大腦一樣，所以亦被稱為人體的第二個大腦，整個系統由食道開始，延伸到整個腸胃器官管道到肛門，整個消化道都有很多神經元在內，大家可想而知若腸道出現異常就一定會影響情緒。黃醫生解釋：「腸道神經系統跟大腦的中央神經系統是可以相互溝通的。它們可以通過不同途徑如免疫力、內分泌和神經訊息釋放，或是神經線都可以直接和大腦接駁上；所以腸道健康不理想，就會影響到我們的情緒。」雙歧益生菌有助改善情緒腸道神經系統和我們的大腦的中央神經系統可以相互溝通，而腸內有很多微生物，可以幫助腸道和大腦溝通，整個系統就稱為菌腦腸軸（Microbiota-Gut-Brain Axis）。愈來愈多本地及國際性的研究皆指出，腸道微生態和情緒有着很緊密的關係，近年有顯示從患有失眠、焦慮和抑鬱的人士的糞便樣本中，會發現他們都有腸道失衡的情況。黃醫生說：「益菌是愈多愈好，不單有利身體，同時亦可以抑制壞菌的增生。」她補充要保持腸道益生菌數量，首先要培養良好的飲食習慣，最基本是避免進食高油高糖和經加工的食物飲品；此外，不應亂服用抗生素，這會增加腸道微生態失衡的風險。益生菌中的雙歧桿菌屬，在科研上暫時被認為對改善情緒有幫助。家長當聆聽者紓學生壓力以最佳情緒狀態面對考試，黃醫生說首要家長和學生本身都不要給自己太大壓力，明白到自己盡力而為已足夠。此外，就是注意保持良好的生活習慣，注意作息時間，通宵溫習睡眠不足會令集中力和記憶力下降，反而影響學習能力；此外，很多學生溫習時都會吃零食（如薯片及汽水等），誤以為這對減壓有幫助，實情是這些添加劑食物會影響腸道微生態，令情緒欠佳產生焦慮感。家長要做聆聽者，接納子女並表明會陪伴一起面對問題，感到疲憊和不安時可一起外出散散步，食點心等，有助安撫情緒。個案分享十八歲女生Grace（假名），去年考DSE 前數月表示這幾年來都有失眠煩惱，胃口亦差，情緒上像失去了動力上學和溫習，經常腸胃不適如腹痛肚瀉，經診斷後發現她有焦慮症同時亦患上腸易激綜合症，黃醫生解建議Grace 首先戒掉零食無益食物先，然後建立健康生活時間表，配合低份量抗抑鬱藥、開胃藥、維他命及益生菌補充劑。數星期後，Grace 不單情緒改善，連帶腸胃狀態亦得到提升，頻密肚瀉情況亦紓緩了很多，胃口亦好了，整個人就像恢復了力量一樣。