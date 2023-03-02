公開試學生壓力增 益生菌有助改善情緒

壓力過大身體出警號
有些學生遇上太大壓力會失去動力，甚至身體出現很多不同徵狀，如易感到疲憊，集中力下降從而影響他們的學習進度；更會有失眠及食慾不振的情況，嚴重的話甚至會出現自殘和自殺等行為。黃醫生更指出：「情緒同身體息息相關，處於壓力之下常見腸胃會出現變化如食慾不振、胃氣脹、胃痛，便秘或腹瀉的情況；此外，亦會有肌肉痛、頸痛，有些學生亦會出現呼吸困難感覺，亦會有心悸心跳的感覺，這些都是情緒焦慮引起的身體發出不同的警告信號。」
腸道系統是第二個大腦
腸道神經系統是一個獨立自主的神經系統，就如我們的大腦一樣，所以亦被稱為人體的第二個大腦，整個系統由食道開始，延伸到整個腸胃器官管道到肛門，整個消化道都有很多神經元在內，大家可想而知若腸道出現異常就一定會影響情緒。黃醫生解釋：「腸道神經系統跟大腦的中央神經系統是可以相互溝通的。它們可以通過不同途徑如免疫力、內分泌和神經訊息釋放，或是神經線都可以直接和大腦接駁上；所以腸道健康不理想，就會影響到我們的情緒。」
雙歧益生菌有助改善情緒
腸道神經系統和我們的大腦的中央神經系統可以相互溝通，而腸內有很多微生物，可以幫助腸道和大腦溝通，整個系統就稱為菌腦腸軸（Microbiota-Gut-Brain Axis）。愈來愈多本地及國際性的研究皆指出，腸道微生態和情緒有着很緊密的關係，近年有顯示從患有失眠、焦慮和抑鬱的人士的糞便樣本中，會發現他們都有腸道失衡的情況。黃醫生說：「益菌是愈多愈好，不單有利身體，同時亦可以抑制壞菌的增生。」她補充要保持腸道益生菌數量，首先要培養良好的飲食習慣，最基本是避免進食高油高糖和經加工的食物飲品；此外，不應亂服用抗生素，這會增加腸道微生態失衡的風險。益生菌中的雙歧桿菌屬，在科研上暫時被認為對改善情緒有幫助。
家長當聆聽者紓學生壓力
以最佳情緒狀態面對考試，黃醫生說首要家長和學生本身都不要給自己太大壓力，明白到自己盡力而為已足夠。此外，就是注意保持良好的生活習慣，注意作息時間，通宵溫習睡眠不足會令集中力和記憶力下降，反而影響學習能力；此外，很多學生溫習時都會吃零食（如薯片及汽水等），誤以為這對減壓有幫助，實情是這些添加劑食物會影響腸道微生態，令情緒欠佳產生焦慮感。家長要做聆聽者，接納子女並表明會陪伴一起面對問題，感到疲憊和不安時可一起外出散散步，食點心等，有助安撫情緒。
個案分享
十八歲女生Grace（假名），去年考DSE 前數月表示這幾年來都有失眠煩惱，胃口亦差，情緒上像失去了動力上學和溫習，經常腸胃不適如腹痛肚瀉，經診斷後發現她有焦慮症同時亦患上腸易激綜合症，黃醫生解建議Grace 首先戒掉零食無益食物先，然後建立健康生活時間表，配合低份量抗抑鬱藥、開胃藥、維他命及益生菌補充劑。數星期後，Grace 不單情緒改善，連帶腸胃狀態亦得到提升，頻密肚瀉情況亦紓緩了很多，胃口亦好了，整個人就像恢復了力量一樣。