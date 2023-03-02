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港女小紅書買演唱會票被騙12.7萬

2023-03-02 列印
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台灣樂團五月天相隔3年再度來港開演唱會，警方守網者FB指出，門票公開發售即被秒殺，日前一名18歲女子，誤信騙徒在小紅書「放售」兩張五月天演唱會門票，被騙轉帳約12.7萬元至對方戶口。警方在一周內，已接報21宗關於演唱會門票的網購騙案，總損失金額逾40萬元。
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