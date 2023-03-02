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旅發局首辦大型內地旅業考察團

2023-03-02 列印
■旅發局昨接待疫情以來，首個大型內地旅遊業界考察團。
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香港與內地全面通關，旅發局昨接待疫情以來，首個大型內地旅遊業界考察團，120名來自內地38個城市的業界代表抵港，昨天參觀不同景點，包括香港故宮、M+及中環街市等，了解香港的新景點。業界認為香港撤銷口罩令，增強內地旅客的信心，相信在5‧1黃金周的訪港人數能迎來高峰。

北京春秋旅行社有限公司總經理助理及出境部經理周磊表示，每年都會訪港近10次，形容是次到訪顛覆他過往對香港的印象，多了很多新景點，如香港故宮等，有信心可以做出更好的旅遊產品。

他又指，現時內地的旅行團，已由過往的常規旅行團，發展到精品旅行團，規模由大變小，相信運輸配套方面問題不大，5‧1黃金周的訪港人數將能迎來高峰，已有很多人提前辦理來港簽證。
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