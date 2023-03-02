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警大搜堆填區未尋回蔡殘骸

2023-03-02 列印
■警員到堆填區搜索死者骸骨，暫時未有重大發現。
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名媛蔡天鳳遭肢解案，警方尋獲死者的頭顱及部份殘肢，但其餘身體部位如主要驅幹及雙手，仍未有下落。約130名警員，昨第2日到打鼓嶺禾徑山東北堆填區，搜索死者骸骨，預料搜索將於今日完成。

另外，警方昨重返案發地點的大埔龍尾村，向案發單位附近居民作問卷調查，了解案發當日情況。■警方昨返大埔龍尾村，向居民作問卷調查，了解案發當日情況。
■警方昨返大埔龍尾村，向居民作問卷調查，了解案發當日情況。
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