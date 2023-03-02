女子疑殺貓煮食被捕

石硤尾白田邨健田樓有街坊報案，指1名女子手持利器及染血的貓屍，在走廊徘徊。警員在她所住單位，發現1隻貓屍和1把刀，懷疑她殺貓，初步調查指，這女子在深水埗檢取貓隻屍體，打算帶回單位食用，涉嫌「屠宰狗隻或貓隻作食物」，拘捕該名58歲女子。愛護動物協會人員到場，用膠袋袋走貓屍。