遭僱主性騷擾 女印傭入稟索償逾18萬

獨居於葵涌葵盛西邨的男長者，疑於去年聘請女印傭後，涉多次向她提出性交要求，性騷擾行徑包括趁事主洗澡後，靠近嗅其頭髮和身體氣味。印傭其後報警，並向平機會投訴。印傭日前入稟區院法院，向男僱主索償逾18.3萬元，指他違反《性別歧視條例》。



入稟狀指，答辯人自22年2月17日起聘用原告。同年2月21日晚上，答辯人向原告提出性交，原告拒絕，但答辯人不斷提出，「想揾個好嘅工人姐姐同我生一個仔」，又指過去聘請的外傭，只要付錢便願意性交。答辯人另曾多次嗅原告頭髮和身體，說原告好香。同年3月3日，答辯人向原告提出600元性交易，原告拒絕。原告在同年3月11日向平機會投訴。



平機會表示，在20至22年期間，收到504宗性騷擾投訴，佔整體《性別歧視條例》投訴約一半；對僱員包括外傭作出性騷擾，會有嚴重法律後果。