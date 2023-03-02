新地47.29億奪旺角「巨無霸」商業地

旺角洗衣街「巨無霸」商業地，共接獲3份標書，招標結果昨揭盅，由新地以47.29億奪標，每方呎樓面地價約3103元。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，對香港的前景充滿信心，是繼去年11月投得西九文化區藝術商業大樓後，新地再次以行動投下信心一票。



這幅商業地之前曾被評估會是「百億地王」，但上月地政總署招標時，市場因應市況大幅下調估值。



郭炳聯說，新項目的樓面面積達152萬方呎，樓高達320米，將會是繼集團的環球貿易廣場（ICC）後，全九龍第二最高的地標式商業大廈，項目會興建連接旺角東站新世紀廣場MOKO的行人通道，發揮聯動效益，連同新世紀廣場的120萬呎樓面，兩個項目合起來，共提供超過270萬呎商業樓面，會成為旺角區最大型的地標式寫字樓商場組合，是中九龍的商業、零售購物核心。