北京飯店暫停開放 港澳代表住處保安嚴密兩會開幕前夕

■港澳人大代表駐地北京飯店，昨日中午12時起將暫停對外開放。

全國兩會周六（4日）揭幕，港澳人大代表駐地北京飯店保安嚴密，昨日中午起暫停對外開放。同時，酒店附近一帶的安保亦做到滴水不漏，有特警隨機盤查行人。此外，《星島日報》獲悉，在中共二十大卸任政治局常委的國務院常務副總理韓正，將接替王岐山擔任國家副主席，仍然享受正國級待遇，協助國家主席習近平處理外事工作。《星島日報》記者探訪港澳人大代表駐地北京飯店，甫一進飯店大門，就可以看到佈置完備的安檢機器和人員面像識別驗證管理系統，進入酒店的人員掃描證件，證件號、姓名、組別等訊息將清晰可見。大堂前台旁邊擺放寫有「核酸檢測處」的紅色標識牌，前方放置多張紅色桌臺，相信港澳代表將在此檢測核酸。飯店前日仍未封閉管理，現場有住客正在前臺辦理手續。大堂工作人員向記者介紹，「飯店現在正常營業，昨日中午12時起將暫停對外開放。」位於長安街沿線的北京飯店，距人民大會堂約2公里。飯店周邊安保嚴密，門外停有特警車輛，1名特警在車前隨機檢查行人身份訊息，有男子被攔住盤查數分鐘。港澳領導人選尚未知此外，多個消息向《星島日報》透露，韓正形象良好，外事經驗豐富，深得習近平信任，將循「王岐山模式」擔任國家副主席，協助領袖處理外事工作，排名在七常委之後，仍然享受正國級待遇。原中紀委書記王岐山在十九大因為年齡問題卸任政治局常委，但翌年三月擔任國家副主席。據悉，二十大7名常委均已有分工，習近平將在兩會第三度擔任國家主席、李強擔任總理、趙樂際擔任全國人大委員長、王滬寧擔任政協主席，排名第五的中央書記處常務書記蔡奇主管宣傳、黨務，丁薛祥擔任常務副總理，李希出任中紀委書記。一般相信韓正將不再主管港澳事務，暫時未清楚哪位常委執掌港澳領導小組。