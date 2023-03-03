街頭大鬥法 上水公然分貨 阻路遺垃圾 水貨黨擾民 食環狂檢控

警員站崗■在港鐵站外的空地，有軍裝警員駐守，阻嚇水貨客聚集。

■水貨客遺下垃圾苦了清潔工人。

通關復常，水貨客重出江湖，執法部門挫其銳氣。本報記者在上水有名的水貨倉工廈目擊水貨客出沒，他們在附近橫街窄巷分貨，阻礙通道，又留下包裝垃圾，神憎鬼厭。警方和食環署採取行動，有警員駐守在水貨客聚頭熱點，嚇退他們；亦有食環署人員檢控亂拋垃圾、阻街、無牌販賣等違法行為，近兩個月一共發出近190張定額罰款通知書，並拘控一名無牌販賣的水貨客。疫情前，上水區走水貨活動興旺。位於新運路工業區的劍橋廣場是人所皆知的水貨倉，每天有大批水貨客前來取貨，再運到港鐵站附近拆箱分給其他水貨客運回深圳。疫情後，水貨活動停頓，劍橋廣場變得水靜鵝飛。通關後，上水區水貨活動跟着復甦。記者到劍橋廣場視察，水貨客不似往日般人頭湧湧，外圍未見有人席地拆箱分貨，但不時有本地水貨客出入。他們離開時，都拖着兩個行李箱，料裝滿各式貨物，以螞蟻搬家方式過關，人肉運貨入內地。轉至天橋下隱蔽位置上水港鐵站附近一帶，不時有水貨客在街頭分配貨物。不過，他們自知走水貨神憎鬼厭，不敢張揚，鬼鬼祟祟行事。記者追蹤水貨客，發現彩園邨通往石湖墟天橋下面的隱蔽位置成為熱門的拆貨分散地點，很多水貨客來這裏取貨。水貨客拆箱後將紙皮等垃圾掉在旁邊的單車場，清潔工人要不時清理，「這些人沒公德心，不會帶走自己的垃圾，搞到烏煙瘴氣。」一名清潔女工說。附近的寶石湖邨亦有水貨客分貨，該屋邨多個位置貼出告示，嚴禁在屋邨範圍內擺貨分貨，否則報警處理。為免水貨活動日趨猖獗，食環署和警方不時派人到來視察。在寶石湖邨通往港鐵站的行人路，不時有食環人員巡查，其中有水貨客將大批貨物擺在街上即場開貨時，立即遭食環人員檢控。在港鐵站對出的一塊空地，為免水貨客在這裏聚集，有軍裝警員到來巡視，長時間停留「駐守」，以起阻嚇作用。立法會議員劉國勳表示，香港與內地通關一個多月，區內水貨活動未算嚴重，但不可掉以輕心，「如果放任不管，水貨客會蔓延到不同位置聚集，到時更難處理。」他促請執法部門加強巡邏，舉行跨部門聯合行動打擊水貨活動，或設立針對水貨客的投訴渠道，由相關部門跟進處理。食環署回覆稱，自通關後已派員加強巡邏北區水貨客黑點及加強街道清潔工作。針對上水水貨客活動黑點，包括上水港鐵站外及石湖墟一帶，該署在1月8日至2月22日進行共92次執法行動，當中9次與相關部門採取聯合執法行動，並因應違反相關潔淨法例／店舖阻街／違例阻礙通道的情況，共發出186張定額罰款通知書，拘控一名無牌販賣並造成阻礙的人士，並票控一名涉嫌在公眾地方營業過程中造成妨礙的持牌小販。為更有效監察有關違例棄置垃圾的情況，該署在上水港鐵站出口外裝置了網絡攝錄機，以便人員策劃更有效的執法行動，以進一步改善環境衞生。警方表示，自1月8日至2月22日，上水分區針對從事水貨活動與相關部門，採取多次聯合執法行動。其間，發出口頭勸喻、公眾地方造成阻塞定額罰款通知書及交通違例定額罰款告票。警方稱，會繼續採取情報主導及多部門合作模式處理及打擊水貨客活動，以減低水貨活動在公眾地方對市民造成的滋擾。