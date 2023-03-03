■海員之家俱樂部重建項目地盤高層大火。

■有市民身處港島仍清晰見到火光。

尖沙嘴中間道海員之家俱樂部重建項目地盤，昨日晚上11時11分發生火警。現場火光熊熊，濃煙席捲半空，並跌下火舌。有市民身處港島仍清晰見到火光，消防並於晚上11時37分升為3級，消防正進行滅火行動。目擊市民形容：「好似拍緊災難片。」消防表示，正在場灌救，​如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定。火舌波及地面汽車、環保斗及花槽，有2人受傷，送往伊利沙伯醫院治理。「海員之家」起火地盤樓高42層，重建後低層為新的海員俱樂部，高層是酒店及私人會所，預計2023年落成。