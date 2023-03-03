無懼碎屍案 龍尾村樓價企硬

大埔龍尾村發生恐怖的碎屍烹煮案，轟動全城，但該村村屋的樓價未受影響。記者日前向大美督1間地產公司查詢，1名女職員說龍尾村村屋價錢，要看物業的年份和位置，「近村口當然會貴少少。」她又說，一般龍尾村的中層700呎單位，售價大約450至490萬，如果是3樓連天台，一般都要550萬起步，「如果天台有已申報的玻璃屋，則最少要賣600萬。」該地產代理又說，即使龍尾村近日發生碎屍慘案，但樓價未受大影響，「這裏近沙灘，交通又算方便，所以一向很少業主放盤，樓價企得幾硬。但兇案現場和隔離單位，暫時未能預計價錢。」



即使樓價未受影響，但村民對碎屍案感到害怕。住在兇案單位對面的1名女士指，事發逾1星期，至今仍然很驚恐，「在這裏住了十多年，一向都十分平靜，想不到會發生這麼駭人的事，現在夜晚我都不敢出去倒垃圾，這幾天也睡得不太好。」她希望事件盡快平息，讓村民過回正常生活。