適逢二價疫苗香港自費接種服務開放 非港人來港公幹自費溝針接種

醫護人員核對凌先生的健康資料及講解接種流程。

香港私營醫療體系於1月6日開始，為非港人提供復星/BioNTech mRNA二價疫苗自費接種服務，於內地工作的凌先生一直希望接種二價疫苗以提高保護，早前恰巧因公事到港，1月6日即在港接種。 受訪者：凌先生內地疫情升溫及經常公幹 望二價疫苗增保護凌先生從事IT行業，由於經常到各地公幹，加上內地疫情升溫、Omicron變種病毒肆虐，一直冀接種更有效對抗Omicron的二價疫苗作加強劑，進一步提高保護；適逢來港公幹一星期，看到私家診所提供二價疫苗自費接種服務，即在微信小程序完成簡單登記，很快便獲安排於1月6日接種。三針滅活後溝針二價疫苗 看數據後信安全性一致雖然屬首批自費接種人士，但凌先生表示接種前曾看過二價疫苗的臨床及真實接種數據，知道逾千萬人已接種過二價疫苗，顯示疫苗與其原始株疫苗安全性一致。已接種三針滅活疫苗的他對「溝針」二價疫苗完全沒有疑慮，更認為「溝針」及接種第4針加強劑可有效提高抗體水平。凌先生：接種後毫無不適 過程專業順暢凌先生指：「整個接種過程簡單及順暢，醫護人員仔細核對我的健康資料及講解接種流程，十分專業；接種後沒有感到不適，跟從醫護人員指示休息15分鐘後便可離開。」倡家人及朋友盡快到港接種隨著中港兩地通關，疫情踏入新常態，凌先生認為新冠病毒將不會消失，人們應學習與病毒共存。凌先生表示，其家人均已接種疫苗、朋友及同事亦在上海接種過滅活疫苗；回上海後，將建議他們把握通關機遇，找機會到香港接種二價疫苗作加強劑，保護自己及其家人。健康資訊由復星醫藥支持。VAC-Jan23-008