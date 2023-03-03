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旅行社復活節辦包機團賞櫻

2023-03-03 列印
■東瀛遊包下2班航機往大阪賞櫻。
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日本取消香港入境航班限制，有旅行社隨即辦包機團赴日。東瀛遊昨宣佈與日本航空合作，推出復活節假期包機團，將包下2班航機合共約400個機位，前往大阪賞櫻，5日團團費由13999元起，自由行淨機票則8800元起。

東瀛遊包下的2班日航往大阪，將於4月2及4月7日出發，行程包括京都清水寺、渡月橋、岡山、姬路城、奈良春日大社等，並會下榻溫泉酒店。

執行董事禤國全表示，復活節長假期適逢櫻花盛放季節，加上旅遊氣氛熾熱，相信不少港人會外遊，預計整個假期將有約80團、逾2千位客人前往日本，生意額有望升三成。
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