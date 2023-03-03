旅行社復活節辦包機團賞櫻

昨晚谷中舉行九場賽事，希斯憑「錢多多」和「久久為攻」起孖，另加一場季軍，最終成為練馬師王；而後駒騎師田泰安另贏蔡廄「嫡愛心」，以兩分之微壓倒潘頓，後上成為騎師王。至於潘頓勝出「有財有勢」和「勝神威」，...

2023-03-02