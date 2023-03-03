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白俄羅斯在港設總領事館

2023-03-03 列印
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國家主席習近平前日與訪華的白俄羅斯總統盧卡申科（見圖左）舉行會談，新華社昨日公佈，中白雙方發表的聯合聲明，透露雙方歡迎白俄羅斯在香港開設總領事館，領區包括香港特別行政區和澳門特別行政區。

聲明又指，中白雙方將在防務、司法、執法安全領域加強合作，深化包括軍事人員培訓、聯合打擊跨國犯罪、打擊恐怖主義等在內的合作，共同防範「顏色革命」。這亦是白俄羅斯在中國境內的第4個領事館。另外3個在重慶、廣州和上海。
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