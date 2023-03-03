婦女勞工協會周日遊行獲批

疫下遊行已甚少見，香港婦女勞工協會昨日宣佈，已獲警方批出不反對通知書，周日早上11時以「爭取婦女權益保障、消除歧視偏見」為題發起遊行，會由修頓球場外空地遊行至政府總部。



警方今年19次批出公眾遊行或集會的不反對通知書，如加上婦女勞工協會該次遊行，則為20次。警方批出的公眾遊行及集會，大多涉及新春節慶活動、步行籌款、宗教及推廣環保和健康生活的活動，如周六由離島區議會舉辦的「東涌線延線居民諮詢大會」。



協會指，每年3月8日是婦女團結發聲日子，希望藉著婦女節，就婦女權益、同工同酬、性別平等議題發聲，保障權益。