澳門推人面識別技術通關

澳門保安司司長辦公室昨日表示，澳府今年內會逐步推進人面識別技術通關，首階段會在關閘口岸部份自助通道，裝設虹膜識別系統，到時澳門居民不需再「打指模」過關。



當地治安警察局亦正研究，在橫琴口岸出入境大廳利用虹膜識別技術，開展「非接觸式通關」建設工作，但由於內地的法律和政策，仍需要與內地相關部門充份溝通和協調。