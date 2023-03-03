去信教職員講述決定 科大准學生有限度用ChatGPT

生成式人工智能聊天程式ChatGPT風靡全球，可以解答人類的疑惑，甚或代為撰寫論文、創作劇本詩歌等。香港科技大學去信全校師生，宣佈教職員可自行決定容許、限制或禁止學生在其任教課程使用人工智能，意味着學生有望有限度地使用ChatGPT。



科大首席副校長郭毅可及協理副校長（教學）馮志雄向全校師生發電郵，經各部門商討後，科大認為人工智能長遠來說可加強教學，長遠而言應要接受並承認「生成式人工智能」在改變研究及教育方面的潛力。科大將採取短期措施，讓教職員自行決定學生能否使用人工智能，或其使用程度。教職員在考慮課程和評估性質後，可在以下4種方式擇一，應用於本學年春季課程的任何評估中，包括「禁止使用任何生成式人工智能」、「限制使用人工智能的工具類型」、「限制使用人工智能的方式」，及「沒有限制」。電郵指到，校方將成立由師學組成的工作組，以制定發展教育機制。早前，香港大學宣佈，全面禁止學生在課堂、功課及其他評估中使用ChatGPT。