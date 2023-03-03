協助車主申請「易通行」 運輸署全港加設34個諮詢站

■很多車主已經在諮詢站成功辦理申請手續。

■協助的士業界的服務站亦已投入服務。

■易通行將於5月7日起推行，車主們可享受到無須停車繳付隧道費之便。

為配合5月7日上午5時在青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道） 實施「易通行」不停車繳費服務，運輸署在全港設立34個諮詢站，車主如對申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口及設定繳費方式有疑問，只要帶備相關文件，便可即時辦領，非常方便！運輸署已去信全港80萬名車主，通知他們現時在運輸署登記的電子聯絡方式（電郵地址或香港流動電話號碼），截至2月底，運輸署已共發出逾50萬張車輛貼。為更有效協助車主及司機查詢「易通行」的詳情，運輸署在全港加設34個諮詢站，協助他們申請「易通行」服務。其中25個諮詢站設於港鐵站，另外9個位於新界的諮詢站則設於民政事務總署。車主如需要協助，只需提供香港身份證號碼、車牌號碼，及於運輸署登記的電子聯絡方式，現場工作人員會協助他們透過「易通行」網站或流動應用程式，一次過完成申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口及設定繳費方式，車主可以選定最方便自己的繳費方式。如有需要，工作人員亦會協助車主更新他們的電子聯絡方式。此外，除現時由隧道費服務商提供的4個客戶服務中心外，在上環林士街及荃灣政府多層停車場增設的兩個的士專屬服務站亦已投入服務，進一步方便的士業界辦理車輛貼和司機卡。運輸署呼籲使用專屬服務站的的士車主和司機先行到「易通行」網站hketoll.gov.hk或流動應用程式預約，以免等候。直擊太子站諮詢站實況記者早前就到太子站的諮詢站觀察實況，當中不少中年以上的司機會主動上前查詢，工作人員稱最多人詢問的是申請程序與支付方法，而且更溫馨提示如欲在場登記的人士，記得帶備香港身份證號碼、車牌號碼和運輸署登記的電子聯絡方式，以及選定繳費方式。經營汽車生意的關先生（右圖）主要是想知道車主繳費方式，經查詢後會選用銀行轉帳，他認為諮詢站能快速解答車主不同提問。提醒車主繳費方式：（1）信用卡（2）銀行轉帳（3）指定儲值戶口（可選擇多種支付方法增值，包括信用卡、AlipayHK（支付寶香港）、快易通戶口、轉數快、八達通、PayMe、VGoPAY及WeChat Pay HK（微信支付香港）9個「易通行」新界諮詢站離島民政諮詢中心（東涌）電話：2109 4953沙田民政諮詢中心電話：2606 5456北區民政諮詢中心電話：2683 2913屯門民政諮詢中心電話：2451 1151西樓角花園多用途活動室電話：2492 5096葵青民政諮詢中心電話：2425 4602西貢民政諮詢中心電話：3740 5347大埔民政諮詢中心電話：2654 1262元朗民政諮詢中心電話：2474 0324服務時間：星期一至五上午9時至晚上7時（公眾假期除外）25個設有「易通行」諮詢站的港鐵站包括：港島：西營盤、灣仔、北角、筲箕灣及黃竹坑九龍：啟德、牛頭角、黃大仙、九龍塘、太子、何文田、南昌、紅磡及九龍新界：朗屏、兆康、荃灣西、青衣、葵芳、上水、大埔墟、大圍、烏溪沙、東涌及調景嶺服務時間：每日上午9時至晚上9時車主問題1．一定要使用「易通行」？「易通行」實施後，現有收費廣場的收費亭將會被移除。如車輛沒有貼上車輛貼或車種貼，當車輛經過政府收費隧道時，系統會辨別車牌號碼，車主須於十四個工作天內補交隧道費。2．申請「易通行」後，需要多少工作天會收到車輛貼？由登記到收取車輛貼，大概需時5個工作天。三大申請方法除了到34個諮詢站由工作人員幫忙申請車輛貼，車主亦可透過以下方式處理：方法1. 網上 / 手機申請車主可透過「易通行」手機app或網站申請方法2. 親身申請車主可親身到香港島、九龍區、新界東及新界西的客戶服務中心申請。方法3. 書面申請車主可於易通行網站下載並填妥申請表格後，以傳真、電郵或郵寄方式遞交申請。處理申請時，易通行系統會向登記車主發出確認短訊／電郵，車主需確認申請。申請成功後，車輛貼會郵寄至車主於運輸署登記的地址。