港上空昨出現「金星合木星」10年後再有

昨晚7時本港上空出現「金星合木星」天文現象，錯過了，料要等10年至2032年2月7日才有機會再次目睹。



太空館解釋，「合」是指2個天體具相同的赤經或黃經，涉及天體可以是太陽、月球、行星或恆星。假如是行星之間，或行星與月球之間的合，兩個天體會在天空中彼此靠近。金星和木星屬於夜空最光亮的天體，在天空中的亮度僅次於太陽和月球。金星較木星光亮，且顏色偏白，肉眼很容易看到金星合木星。圖為上一次，2022年5月的「金星合木星」。