太空館解釋，「合」是指2個天體具相同的赤經或黃經，涉及天體可以是太陽、月球、行星或恆星。假如是行星之間，或行星與月球之間的合，兩個天體會在天空中彼此靠近。金星和木星屬於夜空最光亮的天體，在天空中的亮度僅次於太陽和月球。金星較木星光亮，且顏色偏白，肉眼很容易看到金星合木星。圖為上一次，2022年5月的「金星合木星」。
港上空昨出現「金星合木星」10年後再有
太空館解釋，「合」是指2個天體具相同的赤經或黃經，涉及天體可以是太陽、月球、行星或恆星。假如是行星之間，或行星與月球之間的合，兩個天體會在天空中彼此靠近。金星和木星屬於夜空最光亮的天體，在天空中的亮度僅次於太陽和月球。金星較木星光亮，且顏色偏白，肉眼很容易看到金星合木星。圖為上一次，2022年5月的「金星合木星」。
街頭大鬥法 上水公然分貨 阻路遺垃圾 水貨黨擾民 食環狂檢控
通關復常，水貨客重出江湖，執法部門挫其銳氣。本報記者在上水有名的水貨倉工廈目擊水貨客出沒，他們在附近橫街窄巷分貨，阻礙通道，又留下包裝垃圾，神憎鬼厭。警方和食環署採取行動，有警員駐守在水貨客聚頭熱點，...
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全球關鍵新興技術研究
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2023-03-03
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G20外長會議中俄烏衝突成焦點 稱雙方立場高度接近秦剛會晤拉夫羅夫
二十國集團（G20）外長會議在印度首都新德里舉行，俄烏衝突繼續是會議焦點。中國外長秦剛在會議期間會晤俄羅斯外長拉夫羅夫，期間討論烏克蘭局勢，俄羅斯衛星通訊社其後報道指，中俄兩國在討論的問題上立場高度接...
2023-03-03
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NOVO LAND截收逾萬票明推售
新地旗下屯門NOVO LAND第2B期將於本周六首輪銷售352伙，並於昨晚8時截票，合共截收逾1萬票，以推出單位352伙計算，超額認購逾27倍。NOVO LAND第2B期於昨晚8時截票，合共收逾1萬票...
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美債息急升科網受壓 恒指跌190點成交縮
港股繼周三大升逾800點創今年以來最大升幅後，周四回吐調整。人民幣回落及科網股拖累下，恒指曾低見20321點，跌298點，尾市跌幅收窄，收報20429點，跌190點；大市成交縮至1105億元。科指收報...
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奧森漢腳風極順 大勝最「拿」手
拿玻里最近在腳風大順的中鋒域陀奧森漢和左翼基華拉斯基利亞領銜攻堅，以及南韓中堅金玟哉固守防線下，如入無人之境，近7場各賽事共入16球只失1球，取得全勝佳績。再者球隊近年主場鬥拉素悉數大捷，今晚聯賽地頭...
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拍劇玩「裸泳」老公心痛驚冷親 譚凱琪分享御夫術靠樣冇用
41歲索人妻譚凱琪（Zoie）挑戰超大尺度，在TVB劇集《新四十二章》中挑逗陳豪玩「裸泳」，Zoie背面無遮掩出鏡，睇到觀眾嘩嘩聲。現實生活中，Zoie強調唔係單靠外表箍實有米老公莊日宇，她更分享御夫...
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辛正兒 - 禽流感頻現 防疫意識不鬆懈｜社論
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2023-03-03
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- 郭家耀 - 電盈派息吸引可跟進｜開工前落盤
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希斯田泰安封王
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