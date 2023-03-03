70歲翁行山昏迷 送院不治

1名70歲男子昨中午沿大帽山行山，步至禾秧山1個山路，突然暈倒昏迷，由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院搶救（見圖），惜告不治。



警方及消防員昨接報趕至時，發覺林已停止呼吸。政府飛行服務隊直升機奉召到場，將事主送往東區醫院搶救，終告不治。警方初步相信事件並無可疑。



禾秧山是海拔771米，屬於大帽山的東南山脊，是香港第5高的山峰。若遊人由城門谷或葵涌方向遠眺禾秧山，大帽山主峰剛好藏在禾秧山之後，人們往往誤認禾秧山為大帽山，故禾秧山又稱為假大帽山。