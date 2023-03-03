便利店爭執互毆 金鏈男不敵胖漢

網上流傳影片，元朗康景街一間便利店內，一名金鏈男疑與一名胖漢發生爭執，兩人扭打一團，金鏈男佔於下風，被胖漢壓住動彈不得，其間一名非裔漢見狀制止。



警方回覆指，有關事件發生於去年6月4日下午，事件中打鬥雙方均告輕傷，額頭、手部紅腫，送醫院治理，兩人俱被控以「公眾地方打鬥」。