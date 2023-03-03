澳門典當假錶呃11萬 港男入境被捕

一名42歲香港男子，早前兩度攜翻版名錶前往澳門，在當地當舖典當騙取11萬元，至周三再度入境澳門，被當地司警拘捕。



澳門新口岸區有當舖職員早前報案，指有人用翻版名錶典當，損失5萬港元。澳門司警調查後，鎖定涉案男子，至周三待他於氹仔入境時，將他拘捕。司警在該名男子身上，搜出2隻手錶，並揭發曾以同一手法，騙取新口岸區另一當舖6萬港元。經專家檢驗，涉案4隻手錶均為贗品。