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抽象派大師94作品 藝術館展出

2023-03-03 列印
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「米羅的詩想日常」系列展即日起至6月28日，在香港藝術館2樓專題廳舉行，展出二十世紀抽象藝術大師、「西班牙現代藝術三傑之一」胡安．米羅的94件展品，其中11件更是首次外借展出。

此外，藝術館更從館藏中挑選東方藝術大師趙無極、吳冠中、陳福善及夏碧泉的作品，希望與米羅的作品互相呼應，帶來獨特的中西藝術交流。
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