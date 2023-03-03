做運動前也要吃專注力藥？

醫生年少時喜愛打手球，中一至中七也是校隊。記得那時候，每逢小息和放學，即使是穿著白色的校服和皮鞋，也會不顧一切拿著手球到學校的球場射門練習。



打了7年校隊，校際賽成績不上不落，實力自然不夠打區隊或者港隊。衹是每天放學出一身汗，恒常的運動也為自己帶來了健康的身軀和滿足的心靈。



上了大學，因緣際會底下在大三期間住進了傳統社堂半年，其後也替該社堂打了足足兩年。港大的社堂文化非常特別，打球不衹是玩樂，卻是大學生涯的一個重要目標。



進了社堂球隊以後，才發現「波並唔係咁打」。要持續進步最後獲得勝利，訓練時必須異常專注。每一次進攻演練之後，球員都要反思回想。進攻時每一個動作都要反復演練，一不留神做壞了動作便會拖延全體進度。

記得那時在球隊的短短兩年之間進步神速，替所屬社堂擊敗宿敵的一刻，也是醫生人生最快樂的回憶之一。而最重要的，卻是明白了運動不只是玩樂，要登峰造極著實要非常專注。



不少家長以為，專注力藥只適用於上課的日子，在假日大可不吃，這是對也是錯，在乎家長如何看待假日的活動。除了讀書之外的興趣班和運動，要玩得好玩得妙，足夠的專注力其實不可或缺。



醫學小知識：什麼是專注力藥



專注力藥用於治療ADHD，效用不止提高孩子的專注力，還可以改善孩子因為過分活躍或者衝動等症狀造成的操行問題，以及對生活的影響。專注力藥有不同配方，效力可以維持四小時、八小時、十二小時或十三小時不等。專注力藥為處方藥物，使用之前務必徵詢醫生意見。