伍倫貢授航空營運 大圍新校設實驗室

■香港伍倫貢學院科學院副院長劉浩霖表示，背後是位於大圍的新校舍，將於下學年啟用。

在大學聯招申請中，同學亦可揀選「指定專業/界別課程資助計畫」（SSSDP）中的自資學士學位課程。2023學年被納入SSSDP的第一年學士學位課程共有47個，分別由8所院校提供。今日介紹香港伍倫貢學院的「營運及管理（榮譽）航空學士」課程，學生有機會實習及到海外交流；另外，香港伍倫貢學院下學年將遷至大圍，新校舍設航空實驗室供同學使用。採訪：《星島日報》教育組圖：受訪者提供香港伍倫貢學院的前身為香港城市大學專上學院，在2015年7月跟澳洲伍倫貢大學建立策略性聯盟，故在疫情前，香港伍倫貢學院的學生在修讀期內，有機會到澳洲伍倫貢大學，或該校在杜拜、馬來西亞的校園作交流，甚至參與短期課程等。香港伍倫貢學院科學院副院長劉浩霖表示，香港伍倫貢學院學生可申請到澳洲伍倫貢大學修讀短期課程，當中的學分可轉移，屆時可豁免部份學分。20資助額 表現佳獲實習現時香港伍倫貢學院設自資學士、副學士、高級文憑、基礎教育文憑課程等，而「營運及管理（榮譽）航空學士」課程被納入為「指定專業/界別課程資助計畫」（SSSDP），當中包括一年級和三年級入學，應屆文憑試考生可透過聯招系統，申請新學年的一年級入學，該課程的資助學額為20個，修業期為4年。劉浩霖表示，課程內容主要集中於機場營運。「在4年的課程中，首2年的課程範圍比較實務，例如認識機場運作、地勤、航空、物流等工作等。部份課堂會邀請業內人士教授，故有些課堂，須在黃昏或周六上課。」他續說，如果學生在課堂表現好，不排除獲相關行業的兼職或實習機會，增加工作經驗。至於第三、第四年的課程，內容則主要圍繞機場管理，例如保安、人流等，讓課程全面包括運作和管理，配合日後的工作需要。在23/24學年被納入為SSSDP的第一年學士學位課程共有47個，劉浩霖指相對其他自資院校的SSSDP課程，香港伍倫貢學院的特色，是學生可選副修課程。「現時資訊科技發達，同學如果想知道如何影響機場運作，就可副修ICT（資訊及通訊科技）；另外，同學亦可副修語言、商業等科目，即使日後未必加入航空業，也有其他方面的知識。」此外，香港伍倫貢學院由於屬澳洲伍倫貢大學的國際網絡成員之一，所以該校較國際化。劉浩霖表示，香港伍倫貢學院的學生，除有機會到澳洲、馬來西亞等地校園交流，將來也有機會到其他國家的機場就業，故此學生畢業後的出路，不止在香港國際機場，亦可到其他國際機場工作。他補充，修讀「營運及管理（榮譽）航空學士」課程的學生，出路也不一定在航空業，有關物流的職位也適合。劉浩霖表示，「營運及管理（榮譽）航空學士」課程的一年級入學，今年是第三年被納入為SSSDP，21及22學年的文憑試成績入學中位數分別為15.5及16.1，收生分數是以最佳5科計算。申請獎學金 學費近全免修讀香港伍倫貢學院的「營運及管理（榮譽）航空學士」的學生，具資格可申請運輸及物流局的「香港航空獎學金計畫」，獎學金上限約為10萬元。劉浩霖表示，如果成功申請獎學金的學生，基本上接近毋須繳交學費。現時香港伍倫貢學院位於九龍城區，而位於大圍的新校舍即將落成，故新學年香港伍倫貢學院的學生，將會遷至大圍新校舍上課。劉浩霖透露，新校舍位於大圍港鐵站旁，設備也更完善，例如設航空實驗室，內設飛行模擬駕駛設備，讓「營運及管理（榮譽）航空學士」的學生，有更好的學習配套。