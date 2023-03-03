多名港區全國政協委員昨午出發 疫情3年首放寬境外媒體採訪

每年一度的全國兩會周六（4日）在北京揭幕，《星島頭條》記者昨早啟程赴京採訪今年兩會，現場所見，香港及北京機場人流多，在兩地分別需要花1小時才能登機及入境。與3年前比較，北京機場檢測站人去樓空，內地俗稱「大白」、身穿保護服的檢測人員也不見了。此外，邵家輝、何君堯、吳傑莊等多名港區全國政協委員昨午乘坐包機前往北京出席會議。



早上未到8時，香港機場離境櫃枱前人頭湧湧，記者等候寄行李花了約30分鐘。花約3個半小時，從香港飛到北京，雖然「口罩令」已撤銷，機上大部份人仍然有佩戴口罩。中午在北京首都機場降落後，單是駛到停機位置也花了半小時。

機場檢測站留「空殼」



記者於2020年亦曾到過北京，當時下了飛機都由「大白」接機，機場內也用多個布板隔開。3年後今天，「大白」不見了，原來用作登記資料的櫃枱也人去樓空，檢測站都只留下軀殼。

之後沿路到入境前，因海關需檢查俗稱「黑碼」的健康申報，人群一度聚集在關口，有人因為未有提早登記，亦有人的「黑碼」已過時，記者等了半小時才順利掃碼。出閘後仍有一個寫上「醫學排查」站，為部份人檢測，但現場無列明為何這些人需檢測，通過此處才正式到入境櫃枱。記者由降落至正式入境，花了近3小時。



自疫情以來，內地只容許長駐北京的外媒、港澳媒體採訪兩會，今年隨全球放寬出入境措施，香港與內地在2月初全面通關，內地當局接受身在境外媒體報名，親身到北京實地採訪。今年兩會仍須「閉環」，即全程由大會安排人大政協出入、居住，不能與媒體面對面受訪，並預先做核酸才能上京。



根據已公佈日程，今日下午4點半人民大會堂將舉行政協記者會，介紹今次會議情況；周六全國政協會議開幕，同日會舉行人大記者會，至周日則是人大會議開幕。