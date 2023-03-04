4級火波及5廈 食肆生意跌7成 尖咀地盤狂燒9句鐘

■消防救火時，火場不斷落下火屑。

■大量火屑隨風飛，波及多幢大廈。

■消防處披露火場內部相片，天秤支柱燒至熏黑。

■火災現場是48層高的地盤。

尖沙咀中間道海員俱樂部的重建地盤，周四深夜發生四級大火，大量火屑隨風飛，波及5幢大廈，其中國際電信大廈及H Zentre的露台雜物與外牆一度燒着，共170人需要疏散，大火焚燒超過9小時，於昨晨8時半才大致被撲滅。消防處披露火場內部相片，天秤支柱燒至熏黑，火場地面滿佈瓦礫。受火警影響，中間道介乎彌敦道與梳士巴利道之間全線封閉，更有食肆因而流失午市約七成生意。火災現場是位於中間道11號一個48層高的地盤，當時整幢興建中的大廈幾乎「燒通頂」，由底至頂都有火頭，遠看宛如一條火柱。大火焚燒外牆的棚架和安全網等雜物，連同火屑不斷跌落街，殃及附近車輛及花槽，更險傷圍觀的市民。消防在周四晚上11時16分到達火警現場，評估情況後，於11時37分將火警升為三級，火勢至昨日凌晨1時46分仍未受控，消防將火警升至四級。消防處無人機隊與屋宇署人員，評估涉事大廈結構情況，包括利用無人機勘探火場外牆結構。天秤支柱燒至熏黑由於風勢強勁，大量火屑吹向附近的5幢大廈，其中喜來登酒店和H Zentre的天台有家具雜物被燒著，鄰近的國際電信大廈天台和平台，亦堆滿跌下來的竹枝。另外，重慶大廈高層位置亦有煙冒出，多名住客攜同行李慌忙逃生，消防到場將火撲滅；連同恆星樓及遠東大廈，警方共疏散170人。火警至昨早8時30分大致被撲滅，歷時逾9小時。1名在附近工作的33歲女工報稱受驚送院治理；另有1名35歲女子因吸入濃煙不適，自行前往伊院求醫。受火警影響，中間道、彌敦道與梳士巴利道俱有行車線封閉，九巴59條巴士路線受影響。消防處副消防總長姜世明表示，起火大廈是興建中的工地，只有臨時消防設備，需要大量輸水工具滅火，而現場有大量建築材料，如木板鐵枝等阻礙推進；另凌晨時份燈光昏暗，消防員要帶備足夠照明器材來協助救火。火警起因仍有待調查。有在棉登徑經營3間日式餐廳負責人向本報表示，由於昨日附近一帶封路，他要冒稱為附近居民才能入內，之後再致電客人取消午市預約，共流失約7成生意；但該區晚上已解封，晚市生意未受影響。漫天花火波及附近多幢大廈，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，建築地盤一般必須購買綜合保險，倘購買額度不足，索償太大，業主需要賠償一部份。註冊結構工程師倪學仁表示，若地盤結構為鋼筋混凝土，一般800度已影響到混凝土的強度，如以鋼為結構，就要看有沒有防火塗層，或防火物料去包封。